Am 2. November, Mittwoch, ist es wieder so weit, die Stadtbücherei Zwingenberg startet in die Vorlesezeit für Grundschulkinder. Dieses Mal werden die beiden Erfinderbrüder Kasimir und Kurt auf ihren Abenteuern begleitet. Die beiden begeben sich im ersten Band der von der Autorin Johanna von Vogel erdachten Kinderbuchreihe auf Diebesjagd. Dabei kommen unter anderem ein Superduperkleber und

...