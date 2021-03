Zwingenberg. Auf politischer Ebene ist sie eine Newcomerin. Geboren in Mannheim, studierte Anglistin und berufserfahrene Kauffrau im Ruhestand. Und doch hat Monika Kuntz auf kommunaler Ebene bereits eine Menge bewegt. Die von ihr gegründete Bürgerinitiative „Straßenbeitragsfreies Zwingenberg“ hatte es 2019 geschafft, 350 Unterschriften für eine ersatzlose Aufhebung der Anliegerbeteiligung zu sammeln. Ein brisantes Thema. Doch im September lag bereits ein entsprechender Stadtverordnetenbeschluss auf dem Tisch. Wenige Monate später wurden die Beiträge auf parlamentarischen Mehrheitsbeschluss abgeschafft.

Die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD) votierte geschlossen für die Aufhebungssatzung, durch die das aus dem Jahr 2004 stammende Regelwerk endgültig Geschichte war. „Durch unser ehrenamtliches Engagement sind wir mit vielen Menschen in Kontakt gekommen. Ich denke, dass dieser gesamte Prozess im Ort auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt hat“, so die Frau, die im Kontext ihrer BI-Arbeit Blut geleckt hat und jetzt für die GUD bei den Kommunalwahlen am 14. März auf Listenplatz sieben antritt. „Ich habe gespürt, wie man vor Ort Bürger überzeugen und zusammen etwas erreichen kann“, so Monika Kuntz, die sich noch gern an die Bürgerversammlung vom September 2019 erinnert, als sich in der Melibokushalle über 200 Zwingenberger und Rodauer von ihren Stühlen erhoben und ein klares Zeichen gegen die Straßenbeiträge setzten.

Da war die BI erst wenige Tage jung – gegründet im August 2019 im Café Piano - und die Resolution der Gegner gerade in den politischen Prozess eingespeist. „Ohne Andreas Schneider hätten wir es so schnell nicht geschafft“, so die B 3-Anwohneri rückblickend. Schneider ist Sprecher der landesweit agierenden Arbeitsgemeinschaft Straßenbeitragsfreies Hessen und war Redner vor über 140 Gästen bei der Gründungsversammlung.

Der restlichen B 3-Sanierung blickt Monika Kuntz nun gelassen entgegen. Nachdem die umstrittene Kostenumlage auf die Anwohner vom Tisch ist (der Auslöser der BI-Gründung), freut sie sich jetzt auf den baldigen Abschluss der Großmaßnahme vor ihrer Haustür.

In prominenter Lage hat das Ehepaar ein Passivhaus gebaut. Ihren Mann hatte es 2008 beruflich in die Region geführt. Zehn Jahre später hat sie mit Eintritt in den Ruhestand noch einmal akademische Luft geschnuppert – diesmal nicht in Heidelberg, sondern in Darmstadt. An der TU hat sie Geschichte studiert. Ab 2013 hat sie sich auf Schloss Heiligenberg um den Bereich Marketing und Vermietungen gekümmert und Führungen angeboten. „Eine sehr schöne Zeit.“

Gegen Stillstand und Barrieren

Persönlichen Stillstand mag sie ebenso wenig wie Barrieren zwischen Bürger und Politik. „Ich möchte, dass Zwingenberg eine lebens- und liebenswerte Stadt bleibt. Mit mehr Grünflächen, dem Erhalt der Kleingärten und einem guten Angebot für alle Generationen.“ Insbesondere für die Einbindung von Senioren am öffentlichen Leben möchte sie sich einsetzen.

Die GUD sei für sie das richtige Lager, weil es keine engen Parteivorgaben und keinen Fraktionszwang gebe. Als unabhängige Interessengemeinschaft, deren politischen Ziele sich an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und der demokratischen Mitbestimmung orientieren, agiere man nah am Bürger, so die Kurpfälzerin an der Bergstraße, wo sie Landschaft und Leute zu schätzen wisse. „Wir sind ein wunderbares Städtchen in toller Lage.“

Sie liebt die Weinberge und den Marktplatz. Bedauerlich sei die Schließung des Café Piano und das heruntergefahrene gastronomische und kulturelle Leben im Ort. Auch die Reisen mit ihrem Mann vermisst sie seit gut einem Jahr. Doch Monika Kuntz blickt zuversichtlich nach vorn. Auch auf den übernächsten Sonntag.

Die GUD habe das Potenzial, noch mehr Wählerstimmen zu mobilisieren und die aktuell sieben Sitze im Parlament nicht nur zu verteidigen, sondern auch auszubauen. Mit Themen wie Klimaschutz, Bürgerbeteiligung und einer vernünftigen Haushaltspolitik treffe man den Nerv der Menschen. Auch den ihren.

Sollte sie in die Stadtverordnetenversammlung einziehen, will Monika Kuntz (Listenplatz 7) nicht nur möglichst viele Bürger erreichen, sondern noch einen weiteren Anspruch ihrer BI-Erfahrung einbringen: einen respektvollen Umgang, sachliche Argumentation und einen „guten Ton“ auch über Fraktionsgrenzen hinweg. „Das war auch unser Credo in der Bürgerinitiative, und nur so konnten wir diese unglaubliche Welle entfachen.“

In ihrer Rolle als politische Außenseiterin ohne lokale Wurzeln erkennt die Neueinsteigerin auch eine Chance, die Stadt aus einer anderen Perspektive und in vielerlei Hinsicht unbelastet zu sehen. Eine geistige Unabhängigkeit, die ihr auch in der Bürgerinitiative zu Gute gekommen sei. „Da bin ich als Ruheständlerin tatsächlich noch mal auf die Straße gegangen“, lacht Monika Kuntz, die sich jetzt auf ein weiteres biografisches Kapitel in der Kommunalpolitik freut.