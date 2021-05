Vom Beten oder dem Lohn des Gebets

„Wenn et Bedde sich lohne däät, wat meinste wohl, wat ich dann bedde däät“ („wenn das Beten sich lohnen würde, was meinst du wohl, was ich dann beten würde“). Dieses Lied wurde 1982 von der Kölschrockband BAP veröffentlicht und einige Zeit später machte ich als 14-Jährige die Erfahrung, dass Beten sich doch lohnt. Da wir heute vor dem sechsten Sonntag der Osterzeit stehen, dessen Name „Rogate“ (zu Deutsch „Betet“) ist, gehe ich in Gedanken noch einmal zu dieser Erfahrung zurück.

Geplagt von Liebeskummer konnte ich eines Abends nicht einschlafen. Von klein auf hatte ich Gutenachtgebete gesprochen und auch im Konfirmationsunterricht sprach der Vikar jedes Mal vor Beginn des Unterrichts ein Gebet. Weil ich niemandem von meinem Herzeleid erzählen konnte, fing ich an diesem Abend einfach an, mit Gott darüber zu sprechen, mitten hinein in die dunkle Stille meines Zimmers, ohne zu wissen, ob da jemand zuhörte. Ich redete mir mit eigenen Worten den Kummer von der Seele, erzählte und erklärte, klagte und fragte und versuchte Antworten zu finden.

Ich weiß noch, dass es ein langes Gespräch war, das ich an diesem Abend mit Gott führte, so als würde ich alles einer guten Freundin erzählen. Irgendwann schlief ich ruhig und geborgen ein. War dann aber am nächsten Morgen mein Liebeskummer vorbei? Oder wurde der Mensch, in den ich verliebt war, endlich auf mich aufmerksam? Weder noch. Von daher könnte man sagen: „Et Bedde“ hatte sich nicht gelohnt.

Aber die Erfahrung, mich anvertrauen zu können an eine gute Macht, begleitet mich seit damals. Ich war nicht mehr allein mit mir und meinen Gedanken. Ich spürte: Ich musste die Gedanken nur „nach oben“ richten und schon war die Verbindung da.

Einfach mal zum Telefon greifen

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet“ (Psalm 66, 20) lautet der Wochenspruch für die kommende Woche. Gott wird in diesem biblischen Psalmwort dafür gelobt, mein Gebet anzuhören und dabei mit aller verfügbaren Güte und Wärme anwesend zu sein. Von daher „lohnt“ sich eigentlich jedes Gebet. Meine Sorgen und Gedanken bekommen einen Ort und eine Richtung, ich kann sie abgeben. Und im Stillwerden und Hören bekomme ich Antworten.

Menschen, denen der Glaube an eine personale Macht fremd ist, erleben in der Meditation Ähnliches. Sie würden vielleicht sagen, dass die Antwort aus ihnen selbst kommt. Doch ich glaube, dass Gott auf viele verschiedene Weisen wirkt. Zum Beispiel auch, wenn wir für andere beten.

Und weil es so viele Menschen gibt, die Zuspruch oder ein Gebet nötig haben, lohnt es sich, an diesem Wochenende vielleicht nach langer Zeit mal wieder die Hände zu falten. Und dann nach dem Telefonhörer zu greifen.

