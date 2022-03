Seeheim-Jugenheim. Vom 21. März bis voraussichtlich 2. April muss die Ernsthöfer Straße in Ober-Beerbach (Höhe Anwesen Nr. 1) wegen Arbeiten an den Versorgungsleitungen voll gesperrt werden. Die Zufahrt von der Erbacher Straße aus ist während der Bauarbeiten nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Eine Umleitung über die Hutzelstraße ist ausgeschildert. Für die Verkehrsbehinderungen bitten die Gemeindewerke Seeheim-Jugenheim um Verständnis. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1