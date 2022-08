Vollsperrung in Jugenheim

Seeheim-Jugenheim. Als Betreiber der Kanalisationsanlagen in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim müssen die Gemeindewerke in Jugenheim und dort in Höhe des Anwesens „Hauptstraße 20“ Arbeiten an den Entwässerungsanlagen durchführen. Aufgrund der Leitungslagen und den eingeschränkten Platzverhältnissen können die anstehenden Arbeiten nur unter Vollsperrung vom 23. August bis 2. September stattfinden. Für die im Rahmen der Bauausführung auftretenden Behinderungen bitten die Gemeindewerke um Verständnis. red

