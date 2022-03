Vollsperrung im Stettbacher Tal

Seeheim-Jugenheim. Auf der Kreisstraße 144 im Stettbacher Tal sind in Höhe des Seniorenheims Tannenberg Unterspülungen an der Stützmauer sowie an der Kreisstraße festgestellt worden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und weitere Schäden an der Straße zu verhindern, muss die Kreisstraße in der ersten Woche der Osterferien von Montag, 11., bis voraussichtlich Donnerstag, 14. April, wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt werden.

Hessen Mobil hat sich in Absprache mit der Gemeindeverwaltung sowie mit HEAG Mobilo und DADINA aber bewusst für eine Ausführung in den Osterferien entschieden, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. red

