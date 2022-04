Violinduo im Gartensalon

Seeheim-Jugenheim. Ein Konzert mit dem Violinduo „The Twiolins“ findet am Samstag, 7. Mai, um 19 Uhr im Gartensalon auf Schloss Heiligenberg statt. Einlass nur mit Maske und 3G-Nachweis ab 18 Uhr, heißt es in der Ankündigung.

„The Twiolins“ sind die Geschwister Marie-Luise und Christoph Dingler. In einem musikalischen Umfeld aufgewachsen – der Großvater Kapellmeister, die Mutter Kantorin und Cembalistin – haben sie durch den gemeinsamen Lebenslauf und das beständige gemeinsame Musizieren ein höchstes Maß an Zusammenspiel und eine einzigartige Klangidentität erreicht. Dass sie dabei nicht nur das vorhandene Repertoire perfektionieren, sondern auch die Tradition des Violinduos in das Hier und Jetzt übersetzen, ist für beide eine besondere Leidenschaft und ihr wichtigstes Anliegen, heißt es in der Ankündigung.

Marie-Luise und Christoph begannen mit sieben Jahren Violine zu spielen und nahmen bereits 4 Jahre später als Violinduo bei „Jugend musiziert“ teil, wo sie in den folgenden Jahren sechsmal den ersten Bundespreis errangen. Ihre Geigen sind ebenfalls Geschwister und stammen aus dem Meisteratelier Martin Schleske. Vor kurzem haben sie eine Viola von Gentges und Scheit, Berlin, erworben.

Zum Programm „Eight Seasons“: Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ treffen auf elf temperamentvolle Tangos von Astor Piazzolla. The Twiolins – von keiner Genregrenze aufzuhalten – wagen eine spektakuläre Kombination und kreieren ganze eigene, neue „Eight Seasons“. Wo sonst lassen sich die musikalischen Jahreszeiten besser durchleben als auf dem Heiligenberg. red