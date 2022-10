Vielfalt und Pluralität

Wenn ich richtig zusammenzähle, dann haben wir – meine Frau und ich – zwölf Kinder und Enkel. Alle 14-Jährigen – wie in einem Pfarrhaushalt üblich – wurden konfirmiert, soweit so gut. In diesem Jahr besuchten sie während ihres Sommerurlaubs Berlin, Kopenhagen Madrid, Rom, Tallin, Zagreb, um nur die Hauptstädte ihrer europäischen Reiseziele zu benennen. Es geht mir nicht um unsere Familie, sondern um die Müllers, Meyers, Schmitts, oder wie immer sie heißen. Vielleicht fühlen Sie sich auch angesprochen.

Ich denke in diesem Zusammenhang an den Leitspruch dieser Woche: „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“ 1. Johannes 5, 4 – so zumindest die Losung, die in unseren Gemeinden verlesen wird.

Dirk Römer. © Evang. Dekanat

Ob die Konfirmierten jetzt noch an ihr an „Gottes Wort gebundenes Gewissen“ glauben, weiß ich nicht. Es war die Hoffnung, als sie konfirmiert wurden – und Gewissenprüfung gibt es bei Konfirmierten nicht. Dennoch, was meint an „Gottes Wort gebundenes Gewissen“, so mein Verständnis von „Glaube“? Sicher, die Bergpredigt mit den Seligpreisungen von Jesus. Und ob sich die in aller Welt durchgesetzt haben, beziehungsweise durchsetzen, frage nicht nur ich. Was soll „überwinden“ bedeuten? Das klingt zu sehr nach Ringkampf. Es ist aber auch in mir eine Hoffnung vorhanden, dass sich „unser Glaube“ in der Welt bewährt.

„Unser Glaube ist der Sieg“

Religiöse Vielfalt und weltweite Pluralität verunsichern. Schließlich habe ich darin selbst Anteil – und wer von uns Lesern nicht? Berufstätige und Heimatlose, wenn er oder sie aus Afrika, Asien oder Amerika kommen, aus Europa oder dem fernen Australien. Dennoch ist es richtig, mit der Bibel zu sagen „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat“.