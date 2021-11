Video-Kurs für Kinder in Zwingenberg

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg in Trägerschaft des Pro-Kind-Vereins weist auf einen Kurs mit dem Titel „Reich und berühmt – so werde ich YouTube-Star“ (FK 045) hin. Kursleiterin Alexandra Becker wendet sich mit diesem Einsteigerkurs für den Betrieb eines eigenen Video-Kanals an Kinder ab der fünften Klasse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kurs „Reich und berühmt – so werde ich YouTube-Star“ findet jeweils Mittwoch statt, konkret am 24.11., 1.12., 8.12. und 15.12.; Veranstaltungsort ist jeweils von 17 bis 18.30 Uhr der Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. Die Teilnahmegebühr beträgt 79 Euro. In der Kursbeschreibung heißt es:

Vom Drehen...

„Du schaust YouTube und möchtest – ähnlich wie ,deine’ Stars – einen eigenen Kanal erstellen? Du weißt nicht, wie man damit anfängt? Du möchtest wissen, wie das technisch geht und was einen guten Kanal ausmacht? Du lernst, welches Equipment man am Anfang benötigt und wie man es einsetzt. Wie werden Videos geschnitten und vertont? Wie produziere ich einen kreativen Clip und lade das fertige Video auf YouTube hoch?

...bis zum Datenschutz

In der Welt der YouTube-Stars sieht das alles so einfach aus, aber es ist auch einiges zu beachten, bis der fertige Clip gut rüberkommt. Wir zeigen dir die ersten Schritte bei der Produktion deines ersten YouTube-Videos und worauf du achten musst, damit du keine bösen Überraschungen bei z.B. Urheberrechten oder Datenschutz erlebst.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anmeldungen im Familienzentrum von Pro Kind im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags, freitags von 9 bis 11 Uhr. red