Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) in Trägerschaft des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf ein Angebot mit dem Titel „Eltern-Kind-Verwöhntag“ (Kursnummer: FEK 027) hin, mit dem sich Kursleiterin Katrin Helwig an Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren in Begleitung eines Elternteils wendet. Frau Helwig ist Sozialpädagogin sowie ausgebildete Entspannungspädagogin für Kinder mittels

...