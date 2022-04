Verschönerungsverein Rodau verkauft Osterbasteleien

Rodau. Der Verschönerungsverein Rodau (VVR) weist darauf hin, dass am kommenden Samstag, 9. April, an seiner Lagerhalle am Sportplatz ab 10 Uhr Osterbasteleien verkauft werden. Außerdem bewirtet der VVR seine Besucher mit Kaffee und Kuchen. Mit dem Erlös werden Blumensamen für die Bienenwiese gekauft.

Blumensamen für die Bienenwiese

In diesem Zusammenhang erinnert der VVR erneut an seinen Aufruf, Blumensamen zu spenden und sie am Samstag an der Lagerhalle abzugeben. Wie berichtet will der Verschönerungsverein seine Bienenwiese am Waldrand hinter dem Rodauer Sportplatz und entlang der Obstbaumallee neu einsäen. Wie VVR-Vorsitzender Peter Götz schreibt, kommt bald der beste Zeitpunkt, um die Bienenwiese – nicht nur als Hingucker für die vielen Spaziergänger, sondern als Lebensraum für Insekten, Bienen, Hummeln und Schmetterlinge – neu anzulegen:

Heimische Arten sind gefragt

„Um eine große Artenvielfalt anzulocken, brauchen wir eure Hilfe und bitten euch um Blumensamenspenden. Heimische Arten wie Klatschmohn, Wiesen-Margerite, echte Kamille, Kornblume und Johanniskraut sind die geeignetsten Wiesenblumen, die als Blumenwiesen-Mischungen in jedem Gartenmarkt oder auch online erhältlich sind“, so Wie VVR-Vorsitzender Peter Götz abschließend. red

