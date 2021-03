Seeheim-Jugenheim. Nach einer jahreszeitlich bedingten Pause geht es mit der Sanierung der Straßen in Seeheim-Jugenheim weiter voran.

In Ober-Beerbach steht der Ausbau des letzten Straßenabschnitts „Im Hesseltal“ an: Der obere Bereich wird asphaltiert und die Gehwege gepflastert. „Wenn das Wetter uns keinen Strich durch die Rechnung macht, dann werden wir das Ganze bis Ostern abschließen“, erklärt Tanja Erhart vom zuständigen Fachdienst Tiefbau/Friedhof.

In Seeheim ist der Kreuzungsbereich rund um den Eichendorffplatz komplett gesperrt. Hier soll das kaputte Pflaster entfernt und durch eine Asphaltierung ersetzt werden. In der Sandstraße geht es in der kommenden Woche mit dem zweiten Bauabschnitt los. Vorgesehen sind Reparatur und Instandsetzung von der Abfahrt zur Halle an der Düne bis zu den Tennisplätzen.

Ebenfalls ab der nächsten Woche beginnen die Arbeiten „Im Raßdorf“. Zunächst werden die Wasserleitung ausgewechselt und die Wasserhausanschlüsse erneuert sowie falls erforderlich die Kanalhausanschlüsse saniert, danach folgt die grundhafte Erneuerung der Straße. Ist dieser Bauabschnitt Ende Juni beendet, schließt sich die Sanierung der unteren Georgenstraße an.

„Neben diesen Maßnahmen haben wir momentan jede Menge mit Frost- und Winterschäden zu tun“, so die Ingenieurin. „Wir müssen bei den Asphaltausbrüchen jetzt erst mal eine Art ‚Erste Hilfe’ leisten, damit es nicht zu noch größeren Mängeln kommt.“ red