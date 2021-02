Seeheim-Jugenheim. Vor 25 Jahren – im Jahr 1996 – vollzogen an Kultur interessierte Lehrer der Hessischen Lehrerfortbildung, die sich seinerzeit auf dem Heiligenberg in Jugenheim befand, den amtlichen Schritt: Sie gründeten den Verein Kultur im Schloss Heiligenberg und meldeten den Verein beim Amtsgericht in Darmstadt an. Jetzt feiert die Organisation ihren 25. „Geburtstag“ und in einer Pressemitteilung heißt es:

Konzerte und Veranstaltungen gab es schon seit 1987 im Rahmen der gemeindlichen Kulturtage und auch regelmäßig seitens der Vereinigung der Lehrer. Kultur im Schloss Heiligenberg e.V. ist ein Verein, der sich seit 25 Jahren zum Ziel gesetzt hat, einem interessierten Publikum in einem wunderschönen Ambiente hochrangige Konzerte zu bieten und dabei gleichzeitig auch den Kulturauftrag der Stiftung Heiligenberg würdig und angemessen zu erfüllen. „Besonders in diesen Corona-Zeiten möchten wird auch weiterhin für die Mitglieder und Freunde aktiv bleiben“, formuliert Vorsitzende Karin Neipp und schreibt weiter:

„Bereits im Jahr 2020 haben wir mit den Sommerkonzerten im Freien Erfahrungen gesammelt und schöne Erinnerungen geschaffen. In diesem Jubiläumsjahr müssen wir uns der allgemeinen Situation anpassen und entsprechend die Veranstaltungen planen. So haben wir in diesem Jahr wieder ein interessantes Programm zusammengestellt, um erneut Lust auf Kultur zu machen.“

Sommerakademie in Planung

Für die Freunde der Kammermusik sollen in diesem Jahr das Klavier Duo „Two4Piano“ – Alexey Pudinov und Katerina Moskaleva – mit einem Russischen Klavierabend auftreten. Mit ihrem Programm „Secret Places“ wollen „The Twiolins“ – die Geschwister Marie-Luise und Christoph Dingler – auf dem Heiligenberg gastieren.

Auch die 18. Internationale Sommerakademie ist geplant. Die Dozenten stehen bereit, doch hier gilt es abzuwarten, ob sich auch genügend Studenten anmelden können.

Das Sommerprogramm der Veranstaltungen im Freien soll mit der 21. Beatles Night beginnen. Mit einer Jazz Matinee mit den „South West Oldtime Stars“ aus Berlin im Juni soll es weitergehen. Folksongs von und mit dem Singer- und Songwriter Biber Herrmann sollen im Juli stattfinden und mit der Band „Lichtenberg“ live aus Otzberg im September sollen die Open-Air-Veranstaltungen abschließen.

Läuft alles nach Plan, dann rückt im Herbst die Sparte Kammermusik wieder in den Fokus mit einem Konzert von Amadeus Wiesensee, ein sehr erfolgreicher junger Münchner Pianist, der einen hervorragenden Klavierabend verspricht. Das 14. Kammermusik-Festval soll durch das bekannte „Minguet Quartett“ mit einem Konzert und einem Klangvergleich-Konzert ein großartiges Musikerlebnis werden.

„Das Kulturjahr wird dann mit der ,Fröhlichen Weihnacht’ von und mit Walter Renneisen hoffentlich so zu Ende gehen, wie wir es uns heute wünschen“, schreibt Karin Neipp.

Details zum Programm und zum Ticket-Vorverkauf werden demnächst veröffentlicht. Natürlich müsse man zum heutigen Zeitpunkt betonen, dass alle Veranstaltungen nur unter Vorbehalt stattfinden können.

„Der Vorstand freut sich dennoch schon heute, endlich Sie und die Künstler auf dem Heiligenberg wieder begrüßen zu können“, heißt es abschließend. red