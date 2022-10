Verdacht auf ausgelegte Giftköder

Bickenbach. Am Donnerstagmorgen (27.) meldete eine Zeugin der Polizeistation Pfungstadt mögliche ausgelegte Giftköder im Bereich zur Straße „Im Pflanzgewann“ in Bickenbach.

Gegen 8.30 Uhr hatte die Spaziergängerin den Köder entdeckt, der äußerlich einem Leckerli nachempfunden war. Glücklicherweise nahm sie den Köder an sich, bevor es dem Hund möglich war, ihn zu fressen, heißt es im Polizeibericht.

Vorsicht bei Hundehaltern

Auch wenn durch die eingesetzte Streife keine weiteren Giftköder aufgefunden werden konnten, sind Hundehalter weiterhin angehalten, beim Ausführen ihrer Vierbeiner äußerst aufmerksam zu sein.

Ob die Giftköder in einem Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall in Griesheim vom vergangenen Donnerstag, 20. Oktober, stehen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Pfungstadt nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Pfungstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090). pol