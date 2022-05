Unfallflucht nach Zusammenstoß in Hähnlein

Alsbach-Hähnlein. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Verkehrsunfall machen können, der sich am Mittwoch zwischen 18.30 und 19.30 Uhr in Hähnlein und dort auf der Rodauer Straße in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 23 ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, stieß der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug gegen einen dort geparkten Ford Fiesta, Farbe Weiß, und flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt (Telefon: 06157/9509-0) zu melden. ots

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1