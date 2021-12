Unfallflucht nach Parkrempler

Seeheim-Jugenheim. Die Polizei sucht eventuelle Zeugen, die bei der Aufklärung eines Unfallhergangs beziehungsweise bei der Ermittlung des Unfallverursachers behilflich sein können. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, hat sich der Unfall in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 21 Uhr, auf der Königsberger Straße (Hausnummer 24) in Seeheim ereignet. Ein grauer Pkw der Marke Jeep stand rückwärts in einer Parklücke und wurde vorne rechts beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, beging also Fahrerflucht. Hinweise erbittet die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0. ots

