Unfall am Stauende / Kleinwagen fährt in Transporter

Alsbach-Hähnlein. Am Donnerstagnachmittag, den 07.10., ist es gegen 14.20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 gekommen, Fahrtrichtung Frankfurt, in etwa gegenüber der Rastanlage Alsbach. Eine 27-jährige Opelfahrerin war mit ihrem grauen Kleinwagen auf der linken Spur unterwegs, als der Verkehr plötzlich stockte und vor ihr ein 67-jähriger Kastenwagenfahrer seinen grünen Iveco Transporter so abrupt abbremste, dass es zum Auffahrunfall kam. Bei dem Aufprall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der 67-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Die Autobahnpolizei Südhessen bittet Augenzeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge vor dem Unfallgeschehen machen können, sich telefonisch unter 06151/8756-0 oder per E-Mail unter past.suedhessen.ppsh@polizei.hessen.de zu melden.

