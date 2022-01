Unerträgliche Vergleiche

Am vergangenen Donnerstag jährte sich zum 77. Mal der Tag der Befreiung der Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Soldaten der Roten Armee. Bundespräsident Roman Herzog hatte im Jahr 1996 den 27. Januar als „Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus“ proklamiert. Seitdem ist dieser Tag auch Teil des evangelischen Kirchenjahres. Wie notwendig dieses Gedenken auch heute ist, zeigen die Zeugnisse von der Verharmlosung der Schrecken des Nationalsozialismus sowie der zunehmende Antisemitismus in unserem Land.

Ich finde es unerträglich, wenn Coronaleugner die Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor einer Infektion mit der menschenverachtenden Tötungsmaschinerie und dem unbeschreiblichen Leid der jüdischen Bevölkerung im Dritten Reich vergleichen. Es hat mich tief erschüttert, als Unbekannte an Silvester einen Zettel mit der Aufschrift „Kein Eintritt für Ungeimpfte und Juden“ an den Schaukasten einer Kirchengemeinde in unserem Dekanat geklebt hatten.

Jutta Grimm-Helbig. © Privat

Die Einschränkungen, die die Pandemie uns auch in den Kirchengemeinden auferlegt, dienen ja gerade nicht der Diskriminierung oder gar Vernichtung von Menschenleben, sondern – im Gegenteil – dem Schutz und dem Bewahren von Leben; nicht nur des eigenen, sondern auch des Lebens all derer, die lautstark dagegen protestieren.

Erinnerung als Mahnung

Wenn Roman Herzog in seiner Proklamation betont: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken der Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“, dann verbietet das auch, falsche Parallelen zu unserer Gegenwart zu ziehen und die Kaltblütigkeit, mit der die Nationalsozialisten über 17 Millionen Menschenleben grausam ausgelöscht haben, zu verharmlosen. Wir sind es diesen Frauen, Männern und Kindern schuldig, die Erinnerung an sie und an die unvorstellbare Grausamkeit des Nazi-Regimes, dessen Opfer sie wurden, und die sich jedem Vergleich entzieht, wach zu halten – gerade jetzt, da die Zahl der noch lebenden Zeitzeugen immer kleiner wird.

Der schwäbische Pietist Christoph Friedrich Blumhardt nannte uns Christinnen und Christen „Protestleute gegen den Tod“ – auch gegen den Tod des Vergessens. Unsere Aufgabe ist es heute, die Erinnerung an die Greuel der Nazi-Zeit wach zu halten als das, was sie sind: Mit nichts zu vergleichende Verbrechen gegen die Menschlichkeit.