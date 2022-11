Unendliche Weiten der Zuversicht

Wann haben Sie das letzte Mal in den Sternenhimmel geschaut?

Mich haben Sterne schon mein ganzes Leben fasziniert, aber nirgends habe ich je einen Sternenhimmel beobachten dürfen, der mich mehr beeindruckt hat, als im französischen Burgund in Taizé. Dort gibt es kaum Lichtquellen, man muss sich daher gut orientieren, denn Klassiker wie den großen Wagen oder Orion findet man in dem Funkelspektakel nicht gleich auf Anhieb. Aber sobald ich mir ein Bild unter diesen tausenden von Sternen gemacht habe, passiert immer wieder das gleiche:

Ein überwältigender Anblick

Jasmin Setny. © Privat

Ich stehe staunend da, schließe die Augen, atme tief ein und aus, öffne sie wieder und lasse mich erneut von dem Anblick überwältigen. Und jedes Mal denke mir: „Mein Gott, was hast du für eine wunderbare Welt geschaffen!“ In diesen Momenten verliere ich mich ganz im Augenblick. Da steht die Zeit kurz still und ich vergesse alles, was mich beschäftigt oder was in der Welt gerade los ist. Da gibt es nur mich und Gott.

Ich glaube, der Blick in die Sterne tut uns allen gut!

Erst vor ein paar Tagen wurden die „Pillars of Creation“ - die „Säulen der Schöpfung wieder neu aufgenommen. Diese Formation, im etwa 7000 Lichtjahre entfernten Adlernebel, verdankt ihren Namen dem Zusammenspiel von molekularem Wasserstoff und Staub: Hierdurch entstehen an den Säulenspitzen neue Sterne – neue Sterne, die unsere Welt erhellen, auch wenn andere erlöschen… Natürlich ist dieses Phänomen nicht mit bloßem Auge sichtbar, aber ich mag die Vorstellung, dass es da oben etwas gibt, was beständig neues Licht ins Dunkle hervorbringt, auch wenn ich es nicht sehen kann. Oder ist es jemand…?

Gottes Wort gilt

Vielleicht ist das bei all den Sorgen und Ängsten, die unsere Gesellschaft aktuell herumtreiben, ja ähnlich?!? Natürlich reden alle über den Krieg, steigende Energiepreise und die wachsende Inflation. Was aber bei all dem dennoch gilt ist Gottes Zusage: Hab keine Angst, ich lasse dich nicht allein – schon gar nicht in dunkler Nacht.

Dieses Wort gilt heute, morgen und alle Tage. Es liegt an uns, uns immer wieder daran zu erinnern und darauf zu vertrauen.

Und wem das manchmal schwerfallen sollte, dem rate ich, einen staunenden Blick nach oben, in die unendlichen Weiten des Weltraums und der Zuversicht.