Unbekannte gehen in Pfungstadt auf 30-Jährigen los

Pfungstadt. Nachdem bislang Unbekannte auf einen 30-Jährigen in der Berliner Straße in Pfungstadt losgegangen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend (22.4.), wie die Polizei jetzt berichtet.

Kurz vor 23 Uhr traf der 30-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand am dortigen Bahnhof auf eine Gruppe von fünf Männern. Hier soll er mit einem aus der Gruppe, beim Aussteigen aus dem Bus, zusammengestoßen sein. Daraufhin gingen nach jetzigem Stand zwei der Männer auf den 30-Jährigen los und schlugen auf ihn ein. Offenbar versuchten sie sein Smartphone zu erbeuten, was ihnen nicht gelang. Im Anschluss stiegen sie in den Bus ein und fuhren damit davon.

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise entgegen

Das Alter der beiden Angreifer wurde auf 22 bis 24 Jahre geschätzt. Einer von ihnen soll um die 1,75 Meter groß gewesen sein. Er trug eine Jeans, eine dunkle Sportjacke und hatte etwas längere dunkelblonde Haare. Der Zweite soll zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß gewesen sein. Er soll einen Oberlippenbart gehabt haben. Er war lässig gekleidet und trug eine Kapuzenjacke.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.