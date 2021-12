Umweltpreis für die „Krassen Krähen“ des Nabu Seeheim-Jugenheim

Seeheim-Jugenheim. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg verleiht alljährlich einen Umweltpreis. Die Auszeichnung geht stets im Wechsel an Erwachsene oder an Jugendliche und Kinder. Mit diesem Preis soll die Arbeit von Gruppen und Einzelpersonen gewürdigt werden. Außerdem soll er zur Nachahmung anregen.

Im Jahr 2020 ging der mit tausend Euro dotierte Preis an die „Krassen Krähen“ aus Seeheim-Jugenheim. Die „Krassen Krähen“ sind eine Gruppe der örtlichen Naturschutzjugend „Wühlmäuse“, die wiederum ist die Nachwuchsorganisation des Naturschutzbundes Deutschland. Die offizielle Verleihung wurde mehrmals wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben, aber nun doch noch vollzogen. Lutz Köhler, der Erste Kreisbeigeordnete des Landkreises Darmstadt-Dieburg, überreicht die Urkunde; auch Alexander Kreissl, der Bürgermeister von Seeheim-Jugenheim, beglückwünscht die Jugendlichen zu ihrer vorbildlichen Arbeit.

Bei den „Krassen Krähen“ engagieren sich Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Ein paar „Jungkrähen“ sind noch etwas jünger. Geleitet werden sie von Sophie Bader und Eric Westphal, unterstützt vom Biopaten Eki Woite. Ihre Aktivitäten haben zwei Schwerpunkte: Zum einen geht es um Naturerlebnisse. Dazu gehören ein- und mehrtägige Rad- und Paddeltouren, das Beobachten der Rot- und Damhirschbrunft sowie das Hänsel-und-Gretel-Spiel. Dazu werden den Teilnehmern die Augen verbunden, dann werden sie an einem unbekannten Ort ausgesetzt und müssen den Weg nach Hause finden. Bis jetzt kamen alle zurück.

Der zweite Aktivitätsschwerpunkt ist die Förderung der Artenvielfalt. Das wichtigste Projekt ist die „Krasse Krähen-Kurve“, gemeint ist die Haarnadelkurve vor der Burg Frankenstein. Dort wachsen dank des Engagement der Naturschutzjugend jetzt über hundert verschiedene Blütenpflanzen, meist häufige Arten, aber auch seltene Exemplare wie Bärenschote, Großes Windröschen und Kartäusernelke. Alle haben Nektar und Pollen für die bedrohten Schmetterlinge, Wildbienen, Schwebfliegen und andere Nektarsauger.

Viele Wildtiere sind dem Pflanzenreichtum gefolgt. So wurde schon eine Schlingnatter und ein Sandlaufkäfer beobachtet – wobei niemand weiß, wie diese Trockenlandtiere den schattigen Buchenwald durchquert haben. Die große Blühkurve, wie die „Krasse Krähen-Kurve“ auch heißt, ist auch deshalb etwas Besonderes, weil es im Normalwald, dem Wirtschaftswald, keine Nektar spendenden Blütenpflanzen gibt. Alle Nadelbäume sowie die Eichen und die Buchen sind Windblütler, die keinen Nektar haben. Jetzt suchen die „Krassen Krähen“ nach weiteren Blütenpflanzen, die an ihrer Kurve wachsen können. Sie haben schon eine lange Liste, so dass dieses Kleinod bald noch artenreicher sein wird.

Für das Pflanzen von Bäumen, auch Sträucher und Kräuter, findet man einigermaßen leicht Helfer. Wenn es aber um die Bekämpfung der Konkurrenzpflanzen geht, wird das wesentlich schwieriger. Nötig ist es aber, weil sonst nicht so viele Arten wachsen. An der „Krasse Krähen-Kurve“ ist das besonders wichtig, da die Bäume und Sträucher solitär stehen, also Platz haben sollen, weil sie dann, mehr Blüten und Früchte tragen. Die „Krassen Krähen“ haben gegen Brombeeren, Ahornstockausschläge, Reitgras und bis zu 2,70 Meter hohe Brennnesseln gekämpft, zeitweise sogar bei Regen, damit so ein „Arten-Hotspot“ entsteht.

Weitere Arbeitsschwerpunkte der „Krähen“ sind die Eichhörnchenwiese, der Wassersteinbruch und etliche Teiche. Das nächste Großprojekt wird wahrscheinlich der Naturwald an der Galgenbuche sein. Weitere Mitstreiter sind stets willkommen. Informationen gibt es im Internet. red