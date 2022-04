„Mit dir wird die Melibokusschule bestimmt der Hit und wir machen alle mit!“, so reimten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1c und packten allerhand Nützliches in eine Schultüte – die wiederum ruhte am Donnerstagvormittag in den Händen von Ulla Heß, die im zarten Alter von 43 Jahren quasi „eingeschult“ wurde: Zumindest hatte sie in dieser Woche ihren ersten „offiziellen“ Schultag als

...