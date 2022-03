Ukraine-Flüchtlinge in Zwingenberg: Benötigt werden Wohnungen, Paten und Dolmetscher

Zwingenberg. Der Arbeitskreis Asyl und Integration Zwingenberg kümmert sich seit 2014 um Geflüchtete in und um Zwingenberg. In den kommenden Tagen werden etwa 150 Menschen pro Woche mit steigender Tendenz aus der Ukraine im Kreis Bergstraße – auch in Zwingenberg – ankommen und brauchen Unterstützung. In einer Pressemitteilung schreibt Harald Becker:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Auch in unserer Region ist die Hilfsbereitschaft überwältigend – viele Menschen wollen helfen. Das ist super! Leider ist oft nicht klar, wie wann und wo geholfen werden kann. Das möchten wir ändern. Erste proaktive Nachfragen nach möglicher Unterstützung haben den Arbeitskreis bereits erreicht. Sinnvolle Hilfe will gut geplant sein – und so möchten wir am kommenden Mittwoch, 23. März, 18 Uhr, im Foyer der Melibokushalle eine Plattform schaffen, sich zu informieren und Hilfswillige in Zwingenberg willkommen zu heißen.“

Unterstützt wird der Abend durch die Stadt Zwingenberg sowie die Sozialverantwortlichen von Kreis und Stadt. Es besteht die Möglichkeit, die drängendsten Fragen zu klären. Hilfswillige können so künftig mitgestalten und sich gemäß ihren Interessen und Fähigkeiten einbringen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Besonders von Bedeutung ist die Bereitstellung von geeignetem Wohnraum, gefolgt von Unterricht in Deutsch, Begleitung zu Behördengängen und gegebenenfalls Arztbesuchen. Auch haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass ein zentraler Bestandteil der Flüchtlingshilfe die Übernahme von Patenschaften ist, auch die Bildung von Patentandems ist möglich.

Abschließend heißt es in dem Aufruf: Ein weiteres wichtiges Thema ist Verständigung: Das geht mit Händen und Füßen und Übersetzungs-Apps, aber noch besser mit Sprachkundigen. Daher sucht der Arbeitskreis Asyl und Integration Menschen, die Ukrainisch und Russisch beherrschen.

Um die Einhaltung von Abstandsregeln besser planen zu können, bitte man bis spätestens zum Montag, 21. März, um Anmeldung per E-Mail: ak.asyl.zwingenberg@t-online.de. An diesem Abend sind eine FFP2-Maskenpflicht und der 3G- Status einzuhalten. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3