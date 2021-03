Das Wort „lösen“ hat einen guten Klang. Ein Kreuzworträtsel, eine Matheaufgabe, einen Knoten lösen – all das klingt gut. Da geht was weiter! Anders liegt der der Fall bei Corona: Ein ungelöstes Rätsel bis heute, wo das Virus seinen Ursprung nahm. Eine immense Aufgabe für alle Staaten dieser Erde. Und ein ungelöster Knoten, der gesellschaftspolitisch nur schwer zu durchschlagen ist, weil sich darin zu viele widersprüchliche Stränge verknäulen.

AdUnit urban-intext1

Und dann verspricht Jesus Christus im Matthäusevangelium: Er dient und gibt sich als Lösegeld, denn dort heißt es im Wochenspruch: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“ (Mt 20,28)

Viele Nerven liegen blank

Pfarrer Christian Ferber. © Privat

Zwar klingt Lösegeld nicht ansprechend, weil wir es sofort mit einem Verbrechen assoziieren. Aber tatsächlich steckt im Wort „Lösen“ etymologisch gesehen im Mittelhochdeutschen auch folgender Aspekt: „etwas loswerden“.

Viele Menschen setzt diese lange Pandemie zu. Widerstandskräfte sind oft aufgebraucht. Viele Nerven liegen blank. Manch Verzweifelte buchen in diesen Tagen schnell den nächsten Mallorca-Trip, um mal kurz zu entkommen.

AdUnit urban-intext2

Wie gerne würden wir sie endlich loswerden diese Pandemie, weil sie ein schweres Los ist. Trotz aller Impfstoffe werden uns durch sie deutlich unsere Grenzen vorgeführt. Menschen leiden – immer noch. Menschen sterben einsam – immer noch. Wohin dann mit uns und unserer gefühlten Ohnmacht, unserer Wut?

Mein Tipp: Ans Kreuz damit. Nicht irgendein Kreuz, wo so viele Menschen schon jämmerlich gescheitert und gestorben sind. Nein, ans Kreuz Jesu Christi. Ich hänge ihm meine Klageschrift dazu, vielleicht ist da sogar Gottesanklage dabei: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Ich leihe mir so Jesu eigene letzte Worte.

Zu Gott – ans Kreuz

AdUnit urban-intext3

Nein, die Pandemie werde ich so nicht los. Aber meine Angst, meine Wut, meine Ohnmacht. Sie stecken nicht mehr unproduktiv in mir fest und drehen keine grauen Endlosschleifen in meinem Kopf. Sondern ich habe einen Ort, wo ich damit hin kann. Zu Gott – ans Kreuz. Meinem Gott, der die Tiefe kennt, sie durchleidet. Und ja – am Ende verwandelt. Auch dieses Jahr wird es wieder Ostern. Österlich leben heißt für mich: den Sorgen nicht das letzte Wort geben, sie ans Kreuz heften und auf die erlösende Kraft Jesu Christi zu hoffen. Für mich eine wertvolle geistliche Übung des Loslassens all dessen, was mich bedrängt.