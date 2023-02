Die Turnabteilung des TuS Zwingenberg lädt unter dem Motto „Meet & Move“ am 4. März, Samstag, ab 11 Uhr in die vereinseigene Jakob-Delp-Halle (Wiesenpromenade 5) ein.„Vorbeischauen, kennenlernen und mitmachen kann jeder, der Spaß an der Bewegung hat und den Verein schon immer mal kennenlernen wollte“, schreibt der TuS in einer Pressemitteilung. Für alle Bewegungshungrigen, ob alt oder

...