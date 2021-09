TuS zieht Bilanz und ehrt Mitglieder

Zwingenberg. Nachdem die Abteilung Turnen und Gesundheitssport sowie Reha des Turn- und Sportvereins (TuS) Zwingenberg vor wenigen Tagen Bilanz gezogen hat (wir haben bereits ausführlich berichtet), folgt nun am 17. September, Freitag, die Jahreshauptversammlung des Gesamt-Vereins. Wie Vorsitzende Anette Klüber-Meyer in ihrer Einladung schreibt, findet die Sitzung ab 19 Uhr in der vereinseigenen Jakob-Delp-Halle (Wiesenpromenade 5) in Zwingenberg statt.

Der Vorstand wird im Rahmen einer Präsentation über seine Arbeit im vergangenen Jahr sowie über die finanzielle Situation und die Mitgliederentwicklung des Vereins berichten. Überdies steht die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder auf der Tagesordnung.

Anträge, über die bei der Versammlung beraten und beschlossen werden soll, müssen per Post oder per E-Mail (tus-zwingenberg@t-online.de) bis spätestens 12. September bei der Geschäftsstelle eingereicht werden.

Wegen der Coronavirus-Pandemie müssen die Teilnehmer der Sitzung beim Betreten und Verlassen der Jakob-Delp-Halle einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der am Platz abgenommen werden darf. Die Abstandsregelung wird durch eine entsprechende Bestuhlung sichergestellt.Teilnehmen können gemäß der 3 G-Regel alle Geimpfte, Genesene oder Getestete, die entsprechenden Nachweise sind vorzulegen. Eine Bewirtung der Teilnehmer, wie sie sonst üblich ist, wird nicht erfolgen. red

