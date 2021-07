TuS sucht Übungsleiter für die Kleinen

Zwingenberg. Erst musste der Turn- und Sportverein (TuS) Zwingenberg Corona-bedingt eine lange Zwangspause einlegen – und jetzt, wo der Trainingsbetrieb wegen der gelockerten Regeln wieder anlaufen kann – fehlen dem Verein für manche Gruppen die Übungsleiter, berichtet Vorsitzende Anette Klüber-Meyer und schreibt:

„Vieles hat die Corona-Krise verändert. Erst war gar kein Sport mehr erlaubt, dann wieder mit entsprechenden Einschränkungen möglich, bis der harte und lange Lockdown am Ende alles unterbunden hat. Dass es nun wieder weitergeht, das freut natürlich alle. Aber bedingt durch die lange Ausfallzeit haben sich auch Trainer zum Teil beruflich umorientieren müssen.“

Im konkreten Fall trifft es „unserer kleinen Vereinsmitglieder“: Die Sechs- bis Zehnjährigen stehen gegenwärtig (fast) ohne Übungsleiter da.

Jeden Freitagnachmittag treffen sie sich von 14 bis 17 Uhr in der vereinseigenen Jakob-Delp-Halle an der Wiesenpromenade oder auch auf dem Sportgelände der Stadt Zwingenberg. Im Mittelpunkt steht, dass die Kinder Spaß an der allgemeinen Bewegung haben. Durch Spiele und Aktionen sollen die allgemeine Fitness und die Körperwahrnehmung verbessert werden.

Ziel ist es, durch ein breites Angebot an verschiedenen Sportimpulsen jedem Kind etwas zu bieten, das ihm Spaß macht: Balancieren, rennen, springen, Bälle fangen und werfen sowie verschiedene Turngrundelemente finden Platz.

Für dieses Angebot unter dem Motto „Turnen mit Spaß und ohne Leistungsdruck“ sucht der TuS nun volljährige Personen als Übungsleiter und stellt eine Aufwandsentschädigung in Aussicht sowie Unterstützung bei der Ausbildung zum Übungsleiter.

TuS-Vorsitzende Anette Klüber-Meyer ist per E-Mail: vorsitzende@tus-zwingenberg.de oder telefonisch: 0171/5118797 erreichbar. Weitere Infos über den TuS gibt es auf dessen Webseite. red

Info: www.turnen.tus- zwingenberg.de

