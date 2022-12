Tuner-Kolonne behindert Verkehr auf der A 5 bei Zwingenberg

Zwingenberg. Eine Fahrzeugkolonne, die mutmaßlich zur Tuningszene gehört, hat am Donnerstagnachmittag den Verkehr auf der A 5 bei Zwingenberg behindert. Wie die Polizei berichtete, wurde zunächst ein Autofahrer an der Anschlussstelle Zwingenberg beim Auffahren auf die Autobahn in Richtung Darmstadt behindert. Im Anschluss habe die Tuning-Kolonne sich untereinander mittels Funk abgesprochen, den Verkehrsteilnehmer nicht passieren zu lassen, so dass es seitens der Kolonnenfahrzeuge zu Nötigungen durch Ausbremsen und letztendlich zum Abdrängen des Autos auf den Seitenstreifen gekommen sei. Auf der Autobahn habe sich dadurch ein erheblicher Stau gebildet, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Beamten suchen nun nach Zeugen für den Vorfall.

