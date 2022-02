Türöffnung in Zwingenberg durch lautes Klopfen

Zwingenberg. Die Einsatz-Serie der örtlichen Feuerwehren reißt nicht ab: Am Montag sind die ehrenamtlichen Retter in aller Herrgottsfrühe von der Leitstelle Bergstraße zu einer Türöffnung in einem Anwesen an der Annastraße in Zwingenberg alarmiert worden – um 4 Uhr ertönten die Melde-Empfänger der Kameraden unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Notfall war keiner

Angefordert hatte sie ein Rettungswagen-Team, das zur Versorgung eines (vermeintlichen) medizinischen Notfalls zu dieser „unchristlichen“ Zeit ins älteste Bergstraßenstädtchen beordert worden war. Stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet:

„Wir haben an der Wohnungstür geklingelt und geklopft – und dann hat uns der Herr ganz verschlafen geöffnet. Sein Vater hatte schon mehrere Tage nichts mehr von ihm gehört und sich Sorgen um ihn gemacht.“ mik

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2