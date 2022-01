Tür einer Gartenhütte in Zwingenberg hielt Einbruchsversuch stand

Zwingenberg. Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchsversuchs, der sich auf einem Grundstück an der Karlstraße in Zwingenberg ereignet hat. Wie die Pressestelle berichtet, rückte dabei eine Gartenhütte in das Visier der unbekannten Täter. Der versuchte Einbruch wurde der Polizei am Samstag, 15. Januar, gemeldet und kann mehrere Wochen zurückliegen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, woraufhin die Täter flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt wird. Die Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Bensheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen. ots

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1