Triumph und Scheitern

Der kommende Sonntag ist Palmsonntag. Der Name erinnert an eine Geschichte aus der Bibel: Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Die Menschen jubeln ihm zu und legen Palmzweige vor ihm auf die Straße. Sie sehen in ihm einen Befreier von der Unterdrückung durch die römischen Besatzer und hoffen, dass er als König Frieden und Wohlstand bringen wird. Den Widerspruch, dass Jesus nicht mit Macht und Pracht in einem Triumphzug daher kommt, sondern bescheiden auf einem Esel reitet, wollen sie nicht sehen. Zu groß ist ihre Hoffnung.

Einige Tage später ist diese Hoffnung zerschlagen. Als Verbrecher und Aufrührer ist Jesus verurteilt und hängt am Kreuz. Über seinem Kopf wird ein Schild befestigt. „Jesus von Nazareth, König der Juden“, steht darauf. Das kann nur als Spott und Hohn gedeutet werden: Hier hängt einer, der an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert ist.

Eine menschliche Geschichte

Es ist eine sehr menschliche Geschichte, die da erzählt wird. Menschen können scheitern. Ein Oscarpreisträger verliert die Beherrschung. Politikerinnen werden von Fehlern aus ihrer Vergangenheit eingeholt. Ein unvorteilhaftes Foto im Internet veröffentlicht, und schon ist der schöne Schein auf Instagram ruiniert. Was heute eindeutige Gewissheit scheint, ist morgen schon Schnee von gestern. Kein Wunder, dass Viele sich scheuen, eindeutig Stellung zu beziehen. Lieber alles offen halten, sich nicht festlegen, Mittelmaß ist angezeigt. Hauptsache, nicht scheitern!

Aber ist Jesus wirklich gescheitert? Das ist nur die eine Sichtweise. Jesus lebte seine Überzeugungen. Menschenfreundlichkeit, Gewaltlosigkeit, Gottes unbedingtes „Ja“ zum Menschen mit allen seinen Fehlern waren seine Botschaft. Für sie stand er mit seiner ganzen Person ein, mit seinem ganzen Leben - und mit seinem Tod. Christinnen und Christen sehen darum im Kreuz nicht ein Zeichen des Scheiterns, sondern die letzte Konsequenz dieser Botschaft. Und sie setzen gegen Gewalt, Krieg und Zerstörung die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben den Sieg davonträgt. Nach dem Karfreitag kommt Ostern.

Ein neuer Anfang

Triumph und Scheitern liegen manchmal eng beieinander. Trotzdem brauchen wir uns nicht davor zu fürchten, an einer Aufgabe vielleicht einmal „krachend zu scheitern“. Denn was auf den ersten Blick wie ein Scheitern aussieht, kann auch ein neuer Anfang sein. Wir gehen gestärkt aus einer Krise heraus. Wir sortieren uns neu und besinnen uns auf das, was wirklich zählt. Wir wagen eine andere Sichtweise, finden neue Handlungsmöglichkeiten, sehen uns und die Welt um uns in einem neuen Licht. Darum: Wann sind Sie in Ihrem Leben schon einmal „grandios gescheitert“?