Trinkwasserpreis steigt erstmals seit 2007

Alsbach-Hähnlein/Bickenbach. Am 1. Juni 2021 werden in Alsbach-Hähnlein und Bickenbach die Preise für Trinkwasser erhöht, teilt die GGEW AG mit Sitz in Bensheim mit. Das Unternehmen fungiert in den Zwingenberger Nachbarkommunen als Trinkwasserversorger, während es im ältesten Bergstraßenstädchen lediglich als technischer Betriebsführer im Einsatz ist: In Zwingenberg ist die Stadt noch selbst als Versorgungsunternehmen tätig.

Wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt, handelt es sich bei der Preiserhöhung um die erste Tarifanpassung seit 2007. Die Bruttopreise werden im Grundpreis pro Jahr von 58,85 Euro auf 64,20 Euro und im Arbeitspreis von 1,856 Euro/m³ auf 2,156 Euro/m³ steigen. Dieser Grundpreis gilt für Zählergrößen bis 5 m³, die den Großteil bei den Haushaltskunden ausmachen. Die Erhöhung beträgt bei einem durchschnittlichen Verbrauch rund vier Euro pro Haushalt im Monat. Der Arbeitspreis bezieht sich auf alle Abnahmefälle. Mehr Infos zu den Wasserpreisen, also auch die Erhöhung im Grundpreis bei anderen Zählergrößen, sind auf der Website der GGEW AG veröffentlicht.

Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb & Services GGEW AG, betont: „Wir müssen die Preise nach 14 Jahren anpassen, um die in diesem Zeitraum stark gestiegenen Inflationskosten auszugleichen. Die Kosten sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten allgemein gestiegen, so haben sich beispielsweise Lohn- und Materialkosten sowie die Wasserbezugskosten deutlich nach oben entwickelt. Dem müssen wir Rechnung tragen.“

Abschließend heißt es: „Auch die Investitionen im Wassernetz spielen eine Rolle. Mit Wartungen und Erneuerungen modernisiert die GGEW AG stetig ihre Netze. Denn die Versorgungssicherheit hat oberste Priorität. Alleine in den letzten drei Jahren wurden insgesamt rund zwei Millionen Euro in den Unterhalt und die Sanierung der Wassernetze in Bickenbach und Alsbach-Hähnlein investiert. Mit ihrem Bereitschaftsdienst kann die GGEW AG schnell und rund um die Uhr auf mögliche Netzstörungen reagieren.“ red

