Zwingenberg. In unserer vierteiligen Serie, mit der wir die Spitzenkandidaten der Zwingenberger Parteien präsentieren, die zurzeit in der Stadtverordnetenversammlung vertreten sind und die sich erneut um Mandate bewerben, stellen wir heute Evelyn Berg vor – und damit nicht nur die Spitzenkandidatin der örtlichen Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD), sondern auch die Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen für die Landratswahl.

Denn am 14. März werden bekanntermaßen nicht nur die Kommunalparlamente und Kreistage in Hessen gewählt, sondern im Landkreis Bergstraße wird auch darüber entschieden, ob Amtsinhaber Christian Engelhardt (CDU) oder einer seiner beiden Herausforderer – der Groß-Rohrheimer Karsten Krug (SPD) beziehungsweise die Zwingenbergerin Evelyn Berg (Bündnis 90/Die Grünen) – auf dem Chefsessel im Heppenheimer Landratsamt Platz nehmen darf.

„Es wird nie Rosen regnen. Wenn wir mehr Rosen wollen, müssen ... „Es wird nie Rosen regnen. Wenn wir mehr Rosen wollen, müssen wir mehr Rosen pflanzen.“

Im heutigen Beitrag auf der Zwingenbergseite steht Evelyn Berg jedoch in der Rolle als Spitzenkandidatin für die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie im Mittelpunkt. Die 63-jährige Soziologin, die beruflich als pädagogische Mitarbeiterin bei einem Bildungsträger arbeitet, ist gegenwärtig ehrenamtliche Stadträtin im Magistrat. Im Jahr 1997 wurde sie erstmals in die Stadtverordnetenversammlung gewählt und arbeitet seitdem kontinuierlich in den Gremien kommunaler Selbstverwaltung mit. Seit 2001 ist sie für Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsabgeordnete.

Frau Berg wurde in Heidelberg geboren, sie ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Und sie besitzt – zum eigenen Bedauern – kein Haustier. Der BA hat Evelyn Berg gebeten, Antworten auf 30 Fragen zu geben, um sie besser kennenzulernen:

Was ist für Sie das größte Unglück?

Evelyn Berg: Der Tod mir nahestehender Personen.

Was ist für Sie das vollkommene Glück?

Berg: Laufen auf einer autofreien Insel.

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Berg: Fehler, aus denen man lernt.

Ihre Lieblingstugend?

Berg: Treue.

Was verabscheuen Sie am meisten?

Berg: Verrat.

Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?

Berg: Hannah Arendt.

Ihre Lieblingshelden?

Berg: Rosa Parks.

Ihre Lieblingsschauspieler?

Berg: Donald Sutherland.

Ihre Lieblingsschriftsteller?

Berg: Alice Munro.

Ihre liebsten Romanhelden?

Berg: Pippi Langstrumpf.

Ihre Lieblingsmaler?

Berg: Francis Bacon

Ihr Lieblingskomponist?

Berg: Ludwig von Beethoven.

Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Berg: Wandern und Lesen.

Wer oder was hätten Sie sein mögen?

Berg: Ich bin ganz zufrieden mit mir.

Ihr Hauptcharakterzug?

Berg: Loyalität.

Ihr größter Fehler?

Berg: Eine gewisse Ungeduld.

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?

Berg: Siehe Antwort auf die Frage „Wer oder was hätten Sie sein mögen?“.

Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten?

Berg: Zuverlässigkeit.

Welchen Sport treiben Sie?

Berg: Wandern.

Ihr Lieblingsspielzeug als Kind?

Berg: Die Eisenbahn meiner Brüder.

Ihre Lieblingsblume?

Berg: Alle Blumen.

Ihr Lieblingsgericht – und von wem gekocht?

Berg: Mediterranes Gemüse von mir selbst gemacht.

Worüber haben Sie sich zuletzt besonders geärgert?

Berg: Schlechtes Gerede über Personen, die nicht anwesend sind.

Und worüber sehr gefreut?

Berg: Die Grüße einer alten Klassenkameradin.

Welche berühmte Persönlichkeit würden Sie gerne einmal treffen?

Berg: Die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg.

Sie dürfen eine Zeitreise antreten – wohin geht’s?

Berg: Zurück ins Berlin der Zwanziger Jahre.

Ihr Lieblingsplatz in Zwingenberg?

Berg: Die Liege neben der Luciberghütte in den Weinbergen der Lage „Alte Burg“.

Ihr Wunsch für Zwingenberg?

Berg: Kühlere Sommer.

Was würden Sie konkret in Zwingenberg verändern, wenn Sie das alleine und ohne Sorge ums Geld entscheiden könnten?

Berg: Mehr Grün, ein eigener Brunnen zur Trinkwasserversorgung und mehr Radwege.