Trennung – was nun?

Alsbach-Hähnlein. Die Trennung aus einer möglicherweise langjährigen Beziehung ist nie einfach. Für Ehepartner, die künftig unterschiedliche Wege gehen wollen, gilt das insbesondere.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle, die aktuell über eine Scheidung von ihrem Ehepartner nachdenken oder sich Gedanken über die Auswirkungen einer Trennung machen, lädt Jutta Lauer-Schneider, die Familienbeauftragte der Gemeinde Alsbach-Hähnlein, zu einer Informationsveranstaltung am 30. März, Mittwoch, von 9 Uhr bis 12.30 Uhr ins Bürgerhaus „Sonne“ (Hauptstraße 26) in Alsbach ein.

An diesem Tag werden Mitarbeiterinnen der Fachberatungsstelle „Frauen helfen Frauen e.V.“ bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Für die einstündigen Einzelberatungen wird eine Gebühr in Höhe von zehn Euro erhoben. Um eine Anmeldung bis zum 21. März wird gebeten – bei der Familienbeauftragten Jutta Lauer-Schneider unter der Rufnummer: 06257/5008530 oder per E-Mail: lauer-schneider@alsbach-haehnlein.de. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2