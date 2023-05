Trauergruppe in Seeheim-Jugenheim

Seeheim-Jugenheim. Wenn ein naher Angehöriger stirbt, fällt es Trauernden oft nicht leicht, wieder in den Alltag zurückzufinden und dennoch ihrer Trauer Raum zu geben. Der Austausch mit anderen Betroffenen in einer Trauergruppe kann helfen, um den Schmerz über den Verlust besser verarbeiten zu können.

Der Seeheimer Bürger Edgar Kopf hat deshalb die Gründung einer Trauergruppe in der Gemeinde angeregt. Heute (8.) findet das Auftakttreffen der Gruppe statt, die von Iris Schimpf-Reeg geleitet wird. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Waldcafé im Altenzentrum der Mission Leben in Seeheim (Sandstraße 85). Die Teilnahme ist kostenlos, um vorherige Anmeldung wird gebeten. Das Hilfsangebot richtet sich nicht nur an Senioren, sondern an alle Trauernden. Ist das Interesse groß genug, soll die Trauergruppe einmal im Monat angeboten werden. red