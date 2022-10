Traditionsfiguren für die Rodauer Kerb stehen fest

Rodau. Der Aufruf des Verschönerungsvereins Rodau (VVR), es mögen sich doch bitteschön Bewerber für die Traditionsfiguren der Rorrer Kerb melden, ist nicht ungehört verhallt: Michael Borger, Kerwevadder des Jahres 2021, und Kerstin Münster, Mundschenk desselben Jahres, treten erneut an. Der VVR schreibt:

„Die Beiden haben schon im vergangenen Jahr die Rollen der Traditionsfiguren sehr überzeugend übernommen und beide freuen sich schon darauf, den Rodauern das glossierte Dorfgeschehen am Kerwesonntag zu präsentieren.“ In diesem Zusammenhang erinnern die „Rorrer“ noch einmal an das Kirchweih-Programm des kommenden Wochenendes: Der Startschuss wird am Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr, mit einer „Jubiläums-Party 2.0 in Grün/Gelb“ gegeben – der Sportclub Rodau, der in diesem Jahr seinen 50. „Geburtstag“ gefeiert hat (wir haben berichtet), lädt dazu an den Sportplatz ein.

Live-Musik und Cocktail-Bar

Am Samstag, 22. Oktober wird um 17 Uhr zusammen mit „Kaspar, dem Gaukler“ der Rummelplatz eröffnet, zeitgleich gibt es Live-Musik im Innenhof des Alten Rathauses zu hören. Dorthin lädt die Freiwillige Feuerwehr ein, die ihre Gäste mit Grillhähnchen, Weck, Worscht und Woi bewirtet. Ab 20 Uhr spielen dann Oliver Färbert und DJ Sascha Braun als „Bergstreet Boys“ auf dem Marktplatz live auf, Gastgeber ist der Verschönerungsverein. Am selben Ort und zur selben Zeit organisieren Eltern des Städtischen Kindergartens Rodau eine Cocktail-Bar.

Fortgesetzt wird das Kirchweih-Wochenende am 23. Oktober, Sonntag, mit einem Frühschoppen, zu dem die Freiwillige Feuerwehr ab 11 Uhr in den Innenhof des Alten Rathauses einlädt. Die Kindergarten-Eltern servieren ab 13 Uhr auf dem Marktplatz Kürbissuppe. Der Kerweumzug schlängelt sich dann ab 14 Uhr durch den Ort, anschließend gibt es die Kerweredd auf dem Marktplatz. Und wer danach Lust auf Kaffee und Kuchen hat, der ist auf dem Begegnungshof der Sonnenkinder – der Elterninitiative Handicap – ab 15 Uhr ein gerne gesehener Gast.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag sorgt ein Food-Truck auf dem Marktplatz für die Verpflegung der Kirchweihbesucher.

Letzter „Feiertag“ ist dann der 24. Oktober, Montag, an dem ab 10 Uhr auf dem Marktplatz Gottesdienst gefeiert wird. Daran schließt sich ab 11 Uhr ebenfalls auf dem Marktplatz ein Frühschoppen des Verschönerungsvereins an. Und die Kinder sind ab 14 Uhr auf dem Rummelplatz zum Kürbisschnitzen eingeladen. red