„Tonies-Figuren“ sorgen für jede Menge Hörspaß

Alsbach-Hähnlein. In den Büchereien in Alsbach und Hähnlein sind neue Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen. Eher klein, auf den ersten Blick wenig gesprächig, aber mit der Fähigkeit, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen.

Die Rede ist von „Tonies-Figuren“, die seit einiger Zeit als Alternative zur klassischen Hörspiel-CD oder dem Internetstream auf den Wunschzetteln vieler Kinder stehen. Mehr als 70 solcher Figuren warten jetzt in den beiden Büchereien darauf, ausgeliehen zu werden: jeweils zur Hälfte in der Alsbacher Bücherei beziehungsweise in der Hähnleiner Bücherei.

Dank einer großzügigen Spende von Necdet Bayram, Inhaber des Autohauses „Alsbach Bayram“, kann die Gemeinde zeitnah 20 weitere Figuren je Bücherei kaufen, so dass für jeden Geschichten-Fan etwas dabei sein sollte.

Das Konzept hinter „Tonies“: Die wenige Zentimeter hohen Figuren werden auf die sogenannte „Toniebox“ gestellt, über deren Lautsprecher dann Hörspiele, Hörbücher oder Lieder abgespielt werden, die von der Figur auf der „Toniebox“ aktiviert werden. Und was passiert? Die Kinder tauchen in zahlreiche fantastische Welten ab – ob Disney-Märchen wie „Die Eiskönigin“, klassische Kinderlieder, Abenteuer von Bibi Blocksberg oder vieles mehr. Verliehen werden dabei nur die Figuren, die Tonies-Box muss privat erworben werden.

In den Sommerferien (noch bis 3. September) ist die Bücherei Alsbach in der Hauptstraße 26 montags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Bücherei in Hähnlein (Gernsheimer Straße 36) öffnet immer dienstags von 9 Uhr bis 10.30 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Danach gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten, teilt die Gemeinde mit.

Insgesamt können in der Bücherei in Hähnlein 8000 unterschiedliche Medien ausgeliehen werden, in der Bücherei in Alsbach sind es etwa 10 000 Medien. red