Töpferkurs und Schnitzwerkstatt

Seeheim-Jugenheim. Die Jugendförderung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim bietet gemeinsam mit dem Verein Werkstatt Sonne im Mai und im Juni wieder eine Reihe von Workshops für Kinder an. Alle Kurse finden Corona-bedingt im Freien auf dem Gelände an der Sandstraße statt, die Teilnehmerzahl ist auf maximal fünf Kinder beschränkt.

Den Auftakt macht ein Töpferkurs für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren, der von Regine Schaubach geleitet wird. Der Workshop findet am 15. Mai, Samstag, von 10 bis 14 Uhr statt. Eine weitere Gelegenheit zum Töpfern gibt es am 12. Juni.

Was sich aus Fundholz alles schnitzen lässt, das können Kinder ab neun Jahren am 5. Juni, Samstag, von 14 bis 16.30 Uhr gemeinsam mit Hedwig Busalt-Keune ausprobieren. Unter dem Motto „Erst noch wild - schon ist’s ein Bild“ lädt Christin Tiefenthaler zudem junge Kreative ab acht Jahren dazu ein, an ihren „Kritzeleien“ zu arbeiten. Denn Kinder lieben es besonders, ihre Welt in kleinen gezeichneten Bildern festzuhalten. Vier Termine stehen hier zur Auswahl: am 28. Mai sowie am 4., 11. und 18. Juni jeweils von 15.30 bis 17 Uhr.

Information und Anmeldung: Kommunale Jugendförderung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Telefon: 06257/969 94 28, E-Mail rolf.bourgeois@seeheim-jugenheim.de / E-Mail: matthias.itzel@seeheim-jugenheim.de.

Werkstatt Sonne e.V., Telefon: 06257/82061, E-Mail info@werkstatt-sonne.de. red