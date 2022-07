Tipps zum Umgang mit Demenz

Seeheim-Jugenheim. Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim ist auf dem Weg zur „demenzfreundlichen Kommune“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus, „denn Menschen mit Demenz begegnet man nicht nur in der Familie, sondern vielfach im Alltag, in der Nachbarschaft und auch am Arbeitsplatz. Demenz geht alle Mitbürger etwas an.“

Ende des vergangenen Jahres haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Abteilungen der Gemeindeverwaltung Seeheim-Jugenheim an einem Basiskurs „Demenz Partner“ teilgenommen, einer Initiative der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Die Referentin Silke Grein aus Pfungstadt vermittelte Informationen zum Krankheitsbild, Wissen über Einschränkungen, die mit der Krankheit einhergehen, und Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz.

Initiiert wurden die Basiskurse durch das von den Pflegekassen geförderte Netzwerk Demenz Darmstadt-Dieburg, das in Trägerschaft des Diakonischen Werks Darmstadt-Dieburg steht. Ein Ziel des Netzwerks ist es, Kommunen dabei zu begleiten, demenzfreundliche Strukturen aufzubauen. Denn Menschen mit Demenz brauchen eine sensible Nachbarschaft und Umgebung, um möglichst lange zu Hause leben zu können.

Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim hat sich im November 2021 mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung verpflichtet, im Netzwerk Demenz Darmstadt-Dieburg mitzuarbeiten. Zum einen geht es darum, die von Demenz betroffenen Menschen bestmöglich unterstützen zu können. Zum anderen soll die Gesellschaft informiert und sensibilisiert werden.

Für Fragen rund um das Thema Demenz steht Andrea Lehrian vom kommunalen Seniorenbüro Seeheim-Jugenheim zur Verfügung (Telefon: 06257/990-284, E-Mail andrea.lehrian@seeheim-jugenheim.de). Auskunft erteilt auch Jakob Neufeld vom Landkreis Darmstadt-Dieburg (Telefon: 06071/618999, E-Mail jakob.neufeld@diakonie-darmstadt.de). red