Til Mette stellt Cartoons in Hähnlein aus

Alsbach-Hähnlein. Der Museumsverein Alsbach-Hähnlein weist auf eine ganz besondere Ausstellung hin, die am vergangenen Wochenende eröffnet wurde und die bis zum 2. Oktober zu sehen sein wird – erneut ist den Akteuren ein besonderer Coup gelungen und sie haben einen namhaften Künstler in „Die Anstalt“ geholt: Zu sehen sind dort Cartoons von Til Mette, dem Cartoonisten des Wochenmagazins „Stern“.

Damit setzt der Museumsverein seine Reihe von prominent besetzten Werkschauen fort: Im ehemaligen Schulhaus in Hähnlein waren zuletzt – vor der Coronavirus-Pandemie - Karikaturen von Horst Haitzinger zu sehen, davor stellten dort auch Uli Stein, Janosch sowie Greser & Lenz aus. Die Cartoons von Til Mette sind ab sofort samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung (Telefon: 06257/5389 oder 5623) zu sehen. Der Eintritt in das Museum in der „Anstalt“ (Gernsheimer Straße 36) ist frei.

Schon als Schüler Karikaturist

Cartoons von Til Mette, dem Cartoonisten des „Stern“, sind zurzeit im Museum in Hähnlein zu sehen. © Til Mette

Der im Jahr 1956 in Bielefeld geborene Til Mette – eigentlich Gotthard-Tilmann Mette – studierte Lehramt für Geschichte und Kunst in Bremen (1980 bis 1985), nachdem er bereits als Schüler begonnen hatte, Karikaturen zu zeichnen. Er ist Mitbegründer der taz Bremen (1985), lebte ab 1992 mit seiner Frau 15 Jahre lang in New York City und Montclair (New Jersey) und wurde dort auch amerikanische Staatsbürger. Er arbeitete als Cartoonist für die taz Bremen und den Bremer Weser-Kurier sowie für die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Rundschau, seit 1996 arbeitet er exklusiv als Cartoonist für den „Stern“.

Til Mette hat verschiedene Auszeichnungen erhalten, mehrfach wurde er mit dem Deutschen Karikaturenpreis und Deutschen Cartoonpreis gewürdigt, überdies hat er auch den Deutschen Preis für die politische Karikatur erhalten. Til Mette lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Hamburg. (Quellen: stern.de, wikipedia.de, tilmette.com). red