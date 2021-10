Tickets für Musik-Collagen Zwingenberg auch an der Abenkasse

Zwingenberg. An diesem Samstag, 2. Oktober, startet in Zwingenberg eine neue Klassik-Konzert-Reihe mit dem Titel „Musik-Collagen“ (wir haben berichtet). Für alle Konzerte sind über den Online-Ticketverkauf hinaus auch noch Eintrittskarten an den jeweiligen Abendkassen erhältlich, teilt der Veranstalter – der Förderverein Kunst und Kultur Zwingenberg – mit.

Am Samstag (2.) stehen zunächst zwei Konzerte im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ auf dem Programm. Von 18 bis 19 Uhr gibt es Lieder von Beethoven, Brahms, Vaughan Williams sowie das Streichquartett c-Moll op. 18 Nr. 4 zu hören. Ausführende sind Michael Porter (Tenor) sowie Anne Larlee (Klavier), Gesine Kalbhenn-Rzepka und Vladislav Brunner (beide Violine), Freya Ritts-Kirby (Viola) sowie Nika Brnic (Violioncello). Von 20.30 bis 21.30 Uhr stehen die „Rapsodie espagnol“ sowie „La Valse“ von Maurice Ravel und von Johannes Brahms „Sechzehn Walzer für Klavier zu vier Händen op. 39“ auf dem Programm. Es musiziert das Piano-Duo Danhel-Kolb.

Die Konzertreihe wird am Sonntag (3.) von 16 bis 17 Uhr im Diefenbachsaal mit Werken von Cheung, Bach, Applebaum, Alvarez und Piazolla fortgesetzt, Ausführender ist der Perkussionist Hsin-Hsuan. Von 19 bis 20 Uhr stehen dann in der Bergkirche Arien und Duette von Georg Friedrich Händel sowie die „Sonate g-Moll für Violoncello und Basso Contunio“ auf dem Programm. Sängerinnen sind Karola Sophia Schmid (Sopran) und Solgerd Isalv (Mezzosopran), es spielt das Ensemble „Il Continuo“.

Am nächsten Wochenende finden vier weitere Konzerte statt. red

