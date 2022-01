Theater Mobile: Stefan Reusch blickt in Zwingenberg mit sanften Lächeln auf das Jahr 2021

Zwingenberg. Das Virus, das Impfen, das Klimaproblem und die Politik – zum Beispiel die Bundestagswahl – prägten das Jahr 2021. Und viele Menschen haben die Nase voll von den ganzen Problemen, die das Jahr hinterlassen hat: Warum sind Viren so klein? Warum gibt nicht wenigstens zum Ausgleich die Klimakatastrophe auf? Was wird aus der SPD, was aus Schalke 04? So viele Fragen - und einer hat die Antworten:

Stefan Reusch wird am 5. Februar, Samstag, 20 Uhr, im Theater Mobile in Zwingenberg einen Rückblick auf das Jahr 2021 halten und dabei die genannten Themen – und andere mehr – kabarettistisch aufbereiten.

Stefan Reusch hat auf viele Fragen eine Antwort – am 5. Februar gibt er sie im Theater Mobile. © Theater Mobile

In der Ankündigung der Mobilisten heißt es: „Mit sanftem Lächeln und großer Geistesanwesenheit putzt der SWR 3-Wochenrückblicker in ,Reusch rettet 2021’ alles runter, was ihn an diesem Jahr gestört hat. Das ist nicht wenig. Und wird bei ihm zu viel Spaß.“

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/100816)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet..

Wegen der Pandemie-Lage ist der Eintritt in das Theater Mobile nur Besuchern möglich, die die am Veranstaltungstag aktuellen Corona-Regeln beachten, zurzeit gilt die 2G-plus-Regelung. cd