Tenöre laden zum „Mitsummen“ nach Alsbach ein

Alsbach. Die Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato fordern zum „Mitsummen“ auf: Am 29. Oktober, Freitag, gastiert das Duo gleich zwei Mal in der Evangelischen Kirche in Alsbach (Kirchstraße 21), nämlich ab 18 Uhr und ab 20 Uhr. Dabei bieten sie ein Pop- und Klassik-Programm, bei dem die Profis und ihr Publikum zu einem Chor verschmelzen. Um das Publikum aktiv einzubinden, werden die Liedtexte angezeigt.

Die beiden Tenöre arbeiteten bereits auf großen Bühnen gemeinsam mit prominenten Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling, Anita & Alexandra Hofmann sowie dem Filmorchester Babelsberg.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Bergsträßer Anzeiger, Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstr. 6) in Bensheim, Tel: 06251/1008-16. / red