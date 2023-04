Zwingenberg. „Tennisspaß und Tennistechnik“ lautete das Motto für das erste „Power Tennis Camp“ 2023 beim TC Zwingenberg. Bei gutem Tenniswetter wurde den Teilnehmern viel Technik vermittelt und mit den Trainern direkt angewendet. Mit viel Spiel und Spaß wurde das Gelernte auf dem Platz in die Tat umgesetzt.

Besonders erfreulich war wieder die rege Teilnahme von Tennisbegeisterten plus vielen Tennis-Kindern, heißt es von Seiten des Vereins. So freute sich der TC Zwingenberg über mehr als 30 Teilnehmer, die sehr engagiert das Erlernte verinnerlichten.

„Tennisinteressierte sollten sich den 28. Juli in den Kalender schreiben“, so der Tennisclub – an diesem Tag findet auf der Zwingenberger Anlage das „Tennis Power Camp 2“ statt. red/Bild: TC