Tennis-Camp mit 20 Teilnehmern

Zwingenberg. Von Freitag bis Sonntag fand beim Tennisclub Zwingenberg (TCZ) auf der vereinseigenen Anlage am Gießer Weg das erste Tennis-Camp für Erwachsene statt, berichtet der für die Pressearbeit zuständige Heiko Dräger und schreibt: Fünf Trainer und 20 Teilnehmer waren am Start und trotz der heißen Temperaturen wurde mit viel Spaß ganz viel theoretisches Tennis-Wissen vermittelt und natürlich auch direkt auf dem Platz in die Praxis umgesetzt. Das Trainer-Team hat mit viel Kreativität jeden Teilnehmer individuell gefordert und gefördert. Das Teilnehmerfeld reichte vom Anfänger bis zum ambitionierten Spieler und Heiko Dräger ist sich sicher: „Jeder kam auf seine Kosten. Das Feedback der Teilnehmer war sehr positiv und bestimmt hat der eine oder andere nicht das letzte Mal am Tennis-Camp auf der schönen Anlage des TC Zwingenberg teilgenommen.“ / red

