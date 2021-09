Taschendiebe im Supermarkt in Seeheim-Jugenheim

Kriminalität. Offenbar im Team vorgegangen, um in den Besitz einer Geldbörse zu gelangen, sind zwei noch unbekannte Täter am Dienstag (28.9.) in einem Supermarkt in der Friedrich-Ebertstraße. Gegen 12 Uhr hatte einer der Kriminellen eine 80-jährige Kundin in dem Geschäft in ein Gespräch verwickelt. Die kurze Zeit der Ablenkung nutzte mutmaßlich sein Komplize und schnappte sich die Geldbörse der Dame aus ihrer Handtasche. Einer der Täter wurde als männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt und von dicker Statur beschrieben. Er war Brillenträger udn zum Zeitpunkt der Tat mit einer hellbraunen Lederjacke bekleidet. Sein Gesicht war auffallend rund und sonnengebräunt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06157-9509-0 zu melden.

