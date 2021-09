Taschendieb klaute Geldbeutel

Alsbach-Hähnlein. Ein Taschendieb hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 9.45 und 10.15 Uhr sein Unwesen in einem Supermarkt im Bereich der „In der Pfarrtanne“ Alsbach-Hähnlein getrieben und eine 69 Jahre alte Frau aus der Gemeinde bestohlen, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet. Dem Täter gelang es, aus Handtasche der Frau, die sie zum Tatzeitpunkt am Körper trug, den Geldbeutel zu schnappen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 24) hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Kriminellen geben können. Der mutmaßliche Täter wurde als etwa 1,65 Meter groß und zirka 50 bis 55 Jahre alt beschrieben. Seine Haare waren dunkel, kurz und „schütter“. Nähere Details sind der Polizei derzeit nicht bekannt. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die mit dem Fall betrauten Ermittler zu erreichen. ots