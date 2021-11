Alsbach-Hähnlein. Ein Taschendieb hat am Freitag in einem Laden an der Neuen Bergstraße in Alsbach-Hähnlein einen Geldbeutel gestohlen. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen des Geschehens und berichtet: Gegen 13 Uhr rempelte der noch unbekannte Täter in dem Verkaufsraum eine 77-jährige Kundin an und nutzte diese Ablenkung, um sich unbemerkt die Geldbörse der Dame zu schnappen, die sie in ihrer Handtasche mit sich führte. Zusammen mit der Geldbörse erbeutete der Mann Bargeld und Zahlungskarten.

Er wurde als grauhaarig, etwa 60 Jahre alt und korpulent beschrieben. Er trug einen grauen Mantel. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K 24) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Zeugenhinweise entgegen. ots