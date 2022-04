Tanzkreis bietet Probetanzen in Balkhausen an

Seeheim-Jugenheim. Der Tanzkreis Standard und Latein ist bereits seit über 20 Jahren ein fester Bestandteil der Seniorenarbeit in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Paare im Alter ab dem 50. Lebensjahr treffen sich, um unter fachkundiger Anleitung ihre Tanzkenntnisse aufzufrischen und neue Figuren oder Schrittfolgen zu üben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 3. Mai, Dienstag, bietet der Tanzkreis jetzt zwischen 10 und 11.30 Uhr ein Probetanzen für interessierte Paare in der Bürgerhalle in Balkhausen an. Getanzt werden neben Standard- und Lateintänzen auch Salsa, Discofox und Tango Argentino.

Salsa, Discofox und Tango

Das Tanzen hält nicht nur körperlich beweglich, sondern fördert auch die geistige Fitness, heißt es in der Einladung. Außerdem finden die Paare hier eine besonders gesellige Art der Bewegung, kann man doch ganz nebenbei die Gelegenheit nutzen, um seinen Freundeskreis zu erweitern und neue Bekanntschaften zu schließen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer Interesse daran hat, beim Probetanzen mitzumachen, kann sich entweder mit Bernd Heinrich (Telefon: 06257/1066) oder Wolfgang Fritsch (Telefon: 06257/962372) in Verbindung setzen. red