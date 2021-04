Zwingenberg. Unter dem Titel „Frohe Ostern – oder: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden“ veröffentlicht die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg in der Nacht zum Ostersonntag einen virtuellen Ostergruß auf dem Internet-Videoportal YouTube. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie mit ihren Abstands- und Versammlungsregelungen sowie Hygienevorgaben ist die jüngste Video-Botschaft der Protestanten – nach der Krippenspiel-Produktion zu Weihnachten 2020 und dem verfilmten Impuls zum Monatsspruch März 2021 – ein weiterer Versuch, auch virtuell Kontakt zu den Menschen der Kirchengemeinde zu halten.

Es ging nicht um Perfektion

Pfarrer Christian Hilsberg hatte in den vergangenen Wochen in der Gemeinde einen entsprechenden Aufruf verbreitet, beim virtuellen Ostergruß mit von der Partie zu sein – die Idee lautete: Die Teilnehmer sollten zu dem Song „Jerusalema“ von Kgaogelo Moagi (Master KG) tanzen. Mit diesem Lied wurde der südafrikanische Sänger, DJ und Musikproduzent im vergangenen Jahr weltbekannt, Tanz-Videos zu dem Song gibt es mittlerweile Tausende. „Der Tanz ist herrlich einfach und es geht überhaupt nicht um Perfektion, sondern um Spaß und Freude“, lud Hilsberg die Gemeindemitglieder ein.

Der Seelsorger besorgte für die Kirchengemeinde bei Warner Music die erforderliche Synchronisationslizenz und Charlotta Eichheimer, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg, drehte zwei Anleitungsvideos, um auch Tanz-Ungeübte in die richtige Schrittfolge einzuführen. Überdies gab es im Rahmen einer Video-Konferenz sogar einen Tanz-Workshop zum Üben. Für Freitag und Samstag der vergangenen Woche waren dann die Video-Drehs angesetzt. In der Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde nutzten die Erzieherinnen die Videoaufnahmefunktion eines Smartphones und setzte so die Mädchen und Jungen der Piraten-, Dino-, Indianer- und Regenbogen-Gruppe gekonnt in Szene. Im südlichen Stadtpark tanzte dann die Igelklasse (Klasse 4a) der Melibokusschule zu den Klängen von „Jerusalema“, ebenso taten es eine Gruppe von CVJM-Mitgliedern auf der Wiese am Evangelischen Gemeindehaus sowie eine aus Kirchenvorstehern, Pfarrern und Gemeindemitgliedern bestehende Gruppe an der Bergkirche.

In der Osternacht geht’s online

Der Zusammenschnitt aller Beiträge ist nun bereits auf YouTube hochgeladen, das Video ist aber noch nicht zu sehen: Der Link zum Ostergruß der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg wird in der Nacht zum Ostersonntag freigeschaltet und lautet: https://youtu.be/F8gX8B-MKo0

Der Wunsch von Pfarrer Christian Hilsberg: „Wer mag, der darf den Link gerne weiterverteilen, denn die Idee ist ja, die Osterfreude mal auf eine andere Art weiterzugeben.“

Der Link ist überdies auf der neuen Webseite der Gemeinde zu finden.

Info: www.evangelische-kirchengemeinde-zwingenberg.de

